Hombres agresores de mujeres reciben terapias del MIMP para resocializarse

La violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves por el que atraviesa la sociedad peruana. La alta tasa de feminicidios que se registra en el país es alarmante, y con el fin de ayudar a frenar el número de estos casos, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial vienen desarrollando un plan conjunto que busca resocializar a hombres con antecedentes de agresión a las damas.

Sebastián e Ismael son dos de los ejemplos más destacados de este programa, pues ellos aseguran que ya dejaron atrás el círculo de la violencia. La decisión de un juez los envió a una terapia que les ha permitido ver la vida de forma distinta, alejarse de la violencia y acercarse a sus familiares con otra actitud.

La vida de estos hombres estaba llena de conflictos, pleitos, discusiones y mala convivencia con sus parejas, hijos, y demás familiares. Hasta que por una decisión judicial llegaron hasta el Centro de Atención Institucional (CAI) que maneja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y encontraron una luz en su camino, la solución que sus vidas necesitaban.

"Lo que he encontrado en el Centro me ha sorprendido gratamente. He logrado controlar mi temperamento y mantener una relación sana con la madre de mis hijos. Lo que he aprendido acá me sirve de mucho para tener una vida tranquila y sin más pleitos", comentó Sebastián a la agencia Andina, demostrando que el tratamiento le hizo bien.

"Al principio me resistí, me sentía incómodo, pero luego de escuchar a los tres psicoterapeutas del Centro comencé a razonar, a identificar mis sentimientos, a darme cuenta de donde nacía el pensamiento negativo y como uno le va dando vueltas y se vuelve un ciclo que no puedes detener", dijo Ismael.

Igor Valverde, psicoterapeuta del Centro de Atención Institucional, que está ubicado en Breña, explicó al citado medio que en el lugar “los hombres encuentran el espacio necesario para repensar sus vidas, enfrentar las ideas machistas aprendidas desde siempre y reflexionar sobre lo que significa ser hombre”.

"Lo importante es que ellos aprenden a cuestionar la forma cómo se desenvolvían en sus hogares. Hasta el CAI llegan hombres que han ejercido violencia leve, ya sea física o psicológica, pero también violencia económica, es decir hombres que no pasan la manutención de sus hijos o que chantajean a la mujer con el dinero", precisó.