Forsyth: “Me amenazaron de muerte, por lo que me pidieron que refuerce mi seguridad"

Desde que asumió como alcalde de La Victoria, George Forsyth no ha querido ser uno más de los burgomaestres que pasó por esa comuna sin hacer nada con la problemática del comercio ambulatorio en Gamarra, y desde el primer día de su gestión se propuso lograr la formalización en el emporio más grande del país. Y eso le está costando caro, pues su tranquilidad se ha visto afectada.

Este domingo, Forsyth brindó una entrevista al programa Cuarto Poder en el que contó que tanto él como su equipo de trabajo han recibido constantes amenazas de muerte luego de que se concretara el desalojo de ambulantes en Gamarra. Sin embargo, el alcalde dijo que estas intimidaciones no lo aminalan, pues las recibe desde su periodo como regidor.

“Me ha llegado una carta de la Dirincri que dice que refuerce mis medidas de seguridad, porque están armando un operativo para acabar con mi vida. Desde que entré y botamos a todos los serenos corruptos nos cayeron amenazas de todas partes. En varias ocasiones subieron al segundo piso (de la Municipalidad) para amedrentar”, precisó George Forsyth.

“Cuando fui regidor, también me amenazaron porque quise frenar la mafia del parqueo. No es algo nuevo para mí”, añadió Forsyth. El alcalde dijo también que les pidió a los extrabajadores de la Municipalidad que presenten sus antecedentes policiales, certificados de estudios secundarios y sus exámenes psicológicos, pero que ninguno lo hizo. “Antes no se los exigían”, enfatizó.

Sobre el comercio en Gamarra, dijo que “a las mafias no les cayó bien que quiera formalizar a los ambulantes”. Preciso que muchos de los vendedores están amedrentados por estos grupos criminales y que prefieren pagarles 5 mil soles a ellos por estar en la calle que mil a la Municipalidad por formalizarse. “Si hicieran las cosas correctas tendrían 4 mil soles más en el bolsillo”, sostuvo Forsyth

El alcalde remarcó que los empresarios formales respaldan sus acciones en Gamarra y que continuará trabajando en el tema, pues es sabido que muchos de los informales se trasladaron a la avenida Aviación. George Forsyth también mencionó que en el distrito hacen falta más fiscalizadores que serenos. “Si la gente se queja de que hay borrachos en la calle, un fiscalizador debe ir y poner una multa, algo que no hace el serenazgo”.

El burgomaestre finalizó diciendo que en sus antecesores “hubo una falta de interés enorme por el distrito, porque en verdad es para echarse a llorar. La gente ha ido a la Municipalidad a enriquecerse y no le ha importado el vecino”, comentó. También dijo que apoyará las acciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, tome en La Victoria.