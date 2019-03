Carlos Bruce: “Vamos a pedir la renuncia de todo el directorio de Sedapal” [VIDEO]

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, afirmó este domingo que su despacho ya tiene en su poder el informe sobre lo que pasó en el aniego de San Juan de Lurigancho y la responsabilidad que tuvo en este hecho Sedapal, por lo que dijo que el texto se dará a conocer este lunes.

Bruce Montes de Oca precisó que el incidente pudo evitarse, pues 18 días antes de que se origine el terrible aniego en S.J.L., se observó que el problema que produjo el desastre se dio en los trabajos de la zanja para la limpieza, la cual era responsabilidad de Sedapal.

El ministro dijo que desde que se detectó el hundimiento en la pista entró a trabajar la subcontratista de Sedapal, ‘Acciona’, la cual no actuó de forma eficaz para solucionar el problema, y todo lo contrario, lo hizo con una negligencia de tal magnitud que cerró la zanja.

El por ello que el titular de Vivienda anunció en Canal N que exigirá la renuncia de todos los miembros del directorio de Sedapal, y que un nuevo gerente general se encargará de la reorganización de la empresa, que se ha iniciará con el apoyo del Banco Mundial.

“He conversado con el presidente de la República, con el primer ministro y el ministro de Economía y acordamos pedir la renuncia a todo el directorio de Sedapal. Se nombrará un nuevo directorio y un gerente general, reclutado a través de un 'headhunter' de primer nivel”, aseguró Bruce en declaraciones al citado medio

Carlos Bruce además negó que vaya a privatizar Sedapal, y explicó que esto es porque el agua que llega a Lima proviene de las cuencas de Junín, y no de la sierra de Lima, por lo que una empresa no podría tener la competencia. "La única autoridad que tiene competencia es el Estado", remarcó, tras mencionar que por ello no se haría la privatización.