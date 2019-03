Se realizó con éxito la caminata ‘Todos por el Agua’

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizó este domingo por la mañana la caminata ‘Todos por el Agua’, la cual contó con la participación de diversas autoridades y cientos de personas, quienes recorrieron la avenida Arequipa con el fin de hacer un llamado de conciencia a la población para usar responsablemente el vital elemento.

En el evento estuvo presente ministra de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz; la titular del Ambiente (Minam), Lucía Ruiz; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce. También asistieron el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Gabriel Quijandria; y el jefe de la ANA, Walter Obando.

“El agua es fuente de conflicto pero desde el Minagri nos hemos propuesto a cambiar eso y hacer que el agua sea generador de consensos. Porque si el agua se pierde, perdemos todos”, dijo Fabiola Muñoz, quien señaló que el recurso hídrico es un asunto transversal a todas las actividades humanas y que las autoridades se encuentran cumpliendo su rol para asegurar su disponibilidad.

Por su parte, Lucía Ruiz precisó que “el agua no nace en el caño, nace de la infraestructura natural que todos tenemos en las zonas altas y son cuidadas por las comunidades locales. No hay actividad económica que no tenga relación con el agua, es el recurso más transversal de todos, sin lugar a dudas”. La ministra de Ambiente enfatizó que “debemos ser capaces de cambiar en la cultura del uso del agua”.