DE LÍMITES Y LIMITACIONES

César Caro

A través de la historia del Perú, más de un personaje se ha preguntado si realmente somos tal y como lo dice la Constitución: “una República democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario”.

Porque cada cierto tiempo, vemos surgir a lo largo y ancho del Perú conflictos entre distritos, provincias y departamentos, azuzados por las limitaciones de las autoridades de turno y la falta de objetivos y proyectos mayoritariamente aceptados y priorizados. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el conflicto limítrofe entre Magdalena y San Isidro o entre San Martín de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos? ¿O los existentes entre Arequipa y Cusco, o Moquegua con Puno y Tacna?

Panorama que tiene su origen en el trazado de los mismos, los que se hicieron generalmente obedeciendo antes que a criterios técnicos, al capricho o sentir de los caudillos de turno, como dando la razón a aquellos que señalan que el amor a la patria chica es más fuerte que el sentimiento de pertenecer a país. En palabras de Renán: “Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. La una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa (...) Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente; haber hecho grandes cosas juntas, querer hacerlas todavía, he aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo”.

Sin embargo, hoy pareciera que la globalización y el modelo económico que privilegia a las empresas privadas y al centralismo limeño ha ocasionado que el Estado haya abdicado ante los TLC y la venalidad política, por lo que a muy corto plazo veremos 25 gobiernos regionales de distinto cuño, en los cuales primarán, a falta de propuestas, las protestas y el enfrentamiento entre vecinos. Recordemos con voz de alarma una vez más a Mariátegui: “El regionalismo no es en el Perú un movimiento, una corriente, un programa. No es sino la expresión vaga de un malestar y de un descontento”. Malestar y descontento al cual no deben sumarse los gobiernos regionales de la Macro Sur.v