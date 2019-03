Magdalena: menor con habilidades diferentes es arrojada violentamente de su silla de ruedas

Los padres de una adolescente de 15 años de edad con habilidades diferentes pasaron el susto de su vida luego que se enteraran que su hija fue lanzada de su silla de ruedas en el centro de educación especial ‘Corazón de María’, en Magdalena del Mar, donde la joven estudia.

El hecho ocurrió esta semana, las cámaras de seguridad del colegio captaron cómo un sujeto se acerca a la víctima por detrás de y la arroja con extrema agresividad en un lado del patio, haciendo que caiga de rostro.

Algunos segundos después, dos trabajadores se acercan para ayudar a la joven tendida en el suelo. No obstante, familiares denuncian que la profesora Susan Bazo Cano y el auxiliar Carlos Cabrejos debieron estar al pendiente de los alumnos en todo momento para evitar situaciones como estas.

“Son niños especiales y debemos estar al tanto de ellos, seamos padres o seamos ajenos. (…) (Encontré a mi hija) con un chinchón grande en la frente, sangrando de la boca, fractura en la nariz”, dijo entre lágrimas el mortificado padre a ATV Noticias.

Reveló que en un principio las autoridades del centro intentaron ocultar lo que verdaderamente ocurrió, ya que cuando lo llamaron para avisarle que su hija se había caído, le dijeron que todo se trató de un accidente mientras jugaba en el aula de clases con sus demás compañeros.

De acuerdo al denunciante, la directora del centro educativo, Tatiana Burgos, le habría dicho que el responsable fue otro escolar de 15 años y que en ese momento los profesores no podían estar al pendiente debido a que se encontraban en una reunión. No obstante, el citado medio no pudo corroborar la versión ya que cuando la fue a buscar a la autoridad escolar no se encontraba.

El padre afirmó que en la comisaría de Magdalena no le quisieron recibir la denuncia y solo atinaron a recomendarle que ponga su queja en el libro de reclamaciones de la escuela. La familia agraviada pide la intervención del Ministerio de Educación y que el hecho se investigue para que sancione como corresponda a los responsables.