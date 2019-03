Cirujano opera de manera gratuita a mujeres víctimas de violencia [VIDEO]

Mario Cabani es un médico cirujano quien en los últimos años decidió ayudar a mujeres víctimas de violencia por parte de sus exparejas. Él realiza cirugías faciales reconstructivas y tratamientos de estética para aquellas cuyos rostros fueron desfigurados tras haber sido agredidas. Todo esto de manera gratuita.

Catherine Carbajal es una de las cerca de 50 personas que han sido atendidas por Cabani. Ella fue atacada por su expareja y padre de su hija tras haber decidido no retomar la relación. El sujeto le realizó múltiples cortes en su rostro con un bisturí al interior de una unidad de transporte público delante de varios pasajeros. La joven madre tuvo que recibir 30 puntos de sutura. ‘‘Me afectó mucho. No podía salir a la calle, no quería que la gente me viera’’, recuerda.

El doctor Cabani explica que en el caso de Catherine se trabajó con los músculos, la piel y también se tuvo que realizar una reconstrucción de los tejidos, debido a que los cortes eran muy profundos. A diferencia de otras pacientes, la joven ha tenido un avance notorio. Las marcas del bisturí cada vez se notan menos.

Otra mujer, sobreviviente de la violencia de género, que pudo ser atendida por el médico cirujano es Beatriz Montero, quien en el 2018 fue apuñalada tras negarse a retomar la relación con su expareja. ‘‘Jamás imaginé que el padre de mis hijas iba a coger un cuchillo y atacarme’’, explica. Ella quedó desfigurada por Wilson Alexander Cañona, además de tener lesiones en la cabeza, brazos y piernas.

‘‘Es una obligación nuestra tener que operarlas de forma gratuita porque la mayoría no tiene recursos para hacerlo. Algunas tienen más de 10, 12, 15 años con esas cicatrices sin operarse porque simplemente no tienen la opción de que alguien les diga que es gratuita la cirugía’’, señala Mario Cabani. Hasta el momento, cerca de 50 mujeres han sido atendidas por el médico. ‘‘Desde el año pasado estamos saliendo fuera de Lima porque hay mujeres que merecen nuestra atención y que no pueden venir acá a la capital’’, comenta. Él espera que instituciones como el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, así como gobiernos regionales se sumen a este proyecto.

Él explica que las pacientes solo deben demostrar dos cosas: que la lesión haya sido en el rostro y desfigurante sobre todo; y que tenga un sustento en una demanda o denuncia, ya sea policial, fiscal o judicial.