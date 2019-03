Policía rescata a ladrón que se lanzó al río Rímac tras robar un celular [VIDEO]

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) salvó a un ladrón, luego de que le robara un celular a una mujer y se lanzara al río Rímac para huir de un grupo de efectivos que lo perseguían.

El coronel PNP Juan Olivera, jefe del Escuadrón de Emergencia, informó a Canal N que el hombre arrebató su celular a una mujer que estaba en una combi, a la altura del puente Del Ejército, en el Cercado de Lima.

“Es observado por personal Terna y del Escuadrón de Emergencia, quienes lo comienzan a seguir. En su huida, salta al río. Como el río está caudaloso, empieza a ser arrastrado quedándose atascado en una zona”, declaró el oficial a Canal N.

Olivera también destacó la labor de los efectivos de la unidad especializada, quienes siempre arriesgan su vida en aras de cumplir con su deber.

Por su parte, el ladrón dijo llamarse Helard Juárez y explicó cómo terminó en las aguas del Rímac. También agradeció a los efectivos que lo sacaron del río.

“[Yo] limpio carros y me aventé [a río] cuando vi un celular. Casi me voy, casi me muero. Agradezco a la Unidad de Rescate por haber hecho este trabajo, porque sigo vivo”, dijo el joven.