Muñoz anuncia próxima recuperación de las avenidas Aviación y 28 de Julio

En el segundo día de reapertura, el emporio comercial de Gamarra continuó libre de ambulantes. La presencia de la Policía y el serenazgo era notoria. Sin embargo, el problema del comercio informal no ha desaparecido, solo se ha trasladado a vías cercanas como Aviación y 28 de Julio, generando caos vehicular y peatonal.

Precisamente, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, y su par de Lima, Jorge Muñoz, se reunieron en Gamarra para evaluar el avance del reordenamiento y se comprometieron a trabajar juntos en esta tarea.

Muñoz anunció que se recuperarán las avenidas Aviación y 28 de Julio tras una planificación y un trabajo de inteligencia con la Policía Nacional. Dicha labor será coordinada con el general Mario Arata, jefe de la Región Policial Lima, y el jefe de la Policía de Tránsito, Jorge Lam. Pero no dijo cuándo.

"Queremos que haya formalidad, mucha de esta gente que está reclamando es informal. El derecho al trabajo nos corresponde a todos, pero con formalidad", recalcó Muñoz.

Amenazas de muerte

La recuperación de Gamarra no es una tarea fácil. La gerenta de fiscalización de La Victoria, Susel Paredes, lo sabe. Ella ha recibido amenazas de muerte tras la reapertura del emporio.

Aunque ayer no quiso dar detalles sobre el tema, se supo que presentó un documento ante la Prefectura en el que solicita garantías para su vida. El alcalde Forsyth precisó que las amenazas vinieron de un exsereno conocido como 'Papachón' y que trabajó durante la gestión del encarcelado Elías Cuba. Paredes también ha sido blanco de insultos homofóbicos.

"Susel está pidiendo garantías, la han tratado hasta con homofobia, le han dicho 'te vamos a matar'. Susel ha actuado valientemente, lo ha votado a ese tipo que es un tipejo de lo peor. Sucedió dentro de Gamarra porque la mafia quiere romper el operativo y manda gente infiltrada para hacer escándalo", detalló Forsyth.

En un recorrido que realizó este diario se constataron largas

colas en algunos de los accesos peatonales. En uno de ellos, por ejemplo, ubicado cerca del Parque Cánepa (Jr. Huánuco con San Cristóbal), el malestar de los visitantes era evidente. Algunos aseguraron que esperaron dos horas bajo el sol.

La mayoría, sin embargo, saludó la medida. "Ahora hay calma, ya puedo caminar con mi cartera sin temor a que me roben. La pregunta es ¿hasta cuándo durará esto? ¿Usted cree que la Policía va a permanecer acá? Felicito al alcalde, pero pido que tenga mano dura porque si baja la guardia los ambulantes vuelven", dice Doris Farfán (53), quien esperó dos horas para ingresar a Gamarra.

Según los comerciantes, poco a poco se va notando el cambio y recuperando las ventas tras los días de cierre. "Está lento el negocio, pero se va a recuperar en unos días. Todo está más ordenado y limpio y eso es bueno", señala Neil López Casana, vendedor de zapatos.

Si bien al interior de Gamarra ya no hay ambulantes, en las proximidades deambulan algunos informales con prendas de vestir. Parecen ignorar que el comercio ambulatorio es castigado con media UIT (S/ 2.100). Hacia el lado de la Av. Aviación, cientos de ambulantes han abarrotado con maniquís y rejillas la estación Gamarra del Metro de Lima. Estos vendedores alegan no tener otro medio de subsistencia.

"A nosotros no nos van a amenazar"

- No es la primera vez que Forsyth y Paredes reciben amenazas de muerte. En enero último, la funcionaria respondió a sus adversarios. "Estos 'faites', delincuentes de alto rango, a nosotros no nos van a amenazar con una bala, porque me ponen una bala y yo sigo haciendo mi trabajo".

- Tres ciudadanos venezolanos fueron intervenidos ayer por la PNP en las inmediaciones de Gamarra por incitar a la alteración del orden público y por agredir físicamente a algunos efectivos policiales.

- A ellos se les encontró algunos teléfonos que figuraban como robados. Fueron conducidos a la comisaría de Apolo.