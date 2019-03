Gobierno Regional de Puno devolvió S/ 150 millones por incapacidad de gasto

Puno. El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas Cárdenas, reveló que en el año 2017 el Gobierno Regional de Puno devolvió 150 millones de soles al Gobierno Central. Consideró que esto pasó por la incapacidad de gasto en programas y proyectos en beneficio del sector agropecuario de la región.

Cárdenas dio estas declaraciones tras participar de la sesión y audiencia pública descentralizada de la comisión agraria del Congreso, que analizó la problemática del agro en esta región.

“Es inaudito que por falta de capacidad de gasto se pierda estos dineros que fácilmente debieron ser invertidos en proyectos en beneficio de los productores agropecuarios de la región de Puno”, puntualizó.

Como representante de Conveagro, exhortó a las autoridades a llevar una propuesta técnica que solucione el problema. "No populismo, no demagogia. No creemos en regalar una pala, no creemos en entregar pacas de alfalfa y kits veterinarios, la política nacional tiene que tender a la planificación", dijo.

Por su parte, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, anunció que se ha solicitado al pleno del Consejo Regional autorizar y realizar una auditoría a los diferentes proyectos y programas del sector, que son administrados por el Gobierno Regional de Puno, para detectar las múltiples irregularidades que se cometieron.

"Sabemos que el Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos (Pecsa), el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino (Pradera), la Dirección Regional Agraria de Puno y otros fueron la 'caja chica' de las gestiones regionales anteriores. Ellos fueron los que desfalcaron los recursos del gobierno regional", agregó Aduviri.