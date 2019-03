Trabajadores suspenden atención por mal estado de Hospital Leoncio Prado

Se complica la situación en el Hospital Leoncio Prado del distrito de Huamachuco (Sánchez Carrión), luego de que la tarde de ayer los trabajadores decidieran suspender temporalmente sus labores debido al incumplimiento por parte del Gobierno Regional de La Libertad en la rehabilitación de los techos del nosocomio.

La decisión fue anunciada por el propio director de ese hospital, David Medina Rivera, quien indicó que como medida de seguridad en favor de pacientes y servidores se suspendió parcialmente la atención. Solamente funcionarán los servicios de emergencia, hospitalización y farmacia. No habrá atención en rayos x, odontología, laboratorio, medicina, pediatría, psicología, nutrición y obstetricia.

“Pedimos a las autoridades las mejores condiciones para que el trabajador y el paciente no corran riesgos. Inicialmente el plan fue trasladar los servicios ambulatorios a la clínica Alegría y Esperanza, lo cual se ha venido dando; sin embargo, lamentablemente no se ha cumplido con reparar el techo para regresar a trabajar al hospital”, manifestó Medina.

Desmintió versiones que circulan en las redes sociales en las que se señala que todo está bien y que las atenciones se darán con regularidad en ese nosocomio.

“La Gerencia Regional de Salud está disponiendo el traslado a otros ambientes, pero ¿a dónde? No tenemos ambientes adecuados en otro lugar para continuar prestando los servicios de salud. No tenemos respaldo del gobierno regional, no hay un plan de contingencia que precise a dónde vamos a trasladar los servicios y los equipos”, insistió. Las historias clínicas están mojadas debido a las filtraciones de agua en los techos.

Los trabajadores piden la presencia del gobernador Manuel Llempén Coronel, quien en febrero verificó la situación del Leoncio Prado.