De Inca a Faraón: el profesor que se disfraza personajes históricos para enseñar [FOTOS]

Juan Ebert Quispe Aguilar, estaba obsesionado en buscar una forma amigable y efectiva de enseñar Historia a sus alumnos. Quería que sus clases sean "inolvidables". Corría marzo de 2015 y había empezado el año escolar como profesor de la institución educativa particular Galileo del Cusco. Dos años antes concluyó la carrera de Educación, especialidad de Historia, en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). Después de días con sus noches sin encontrar la fórmula efectiva para enseñar Historia se sentía defraudado. Al acudir al Inti Raymi, la escenificación de la fiesta del sol en la época del Inca, encontró el camino correcto: que los propios personajes enseñen la parte de la Historia que conocieron. "Por qué no traer el personaje a las clases, por qué no traer al Inca, al Faraón, al Virrey, a (Cristóbal) Colón o al hombre cromañón a las aulas", se dijo. En ese momento decidió ponerse en la piel de los personajes históricos para enseñar Historia a sus alumnos.

TEMAS

Cusco

Cultura

Historia

Educación

profesor