Un muerto y 4 heridos en carreteras de La Libertad.

La tarde de ayer se registró un accidente de tránsito en las vías de la sierra de La Libertad. A las 2:30 p. m., en el sector Quesquenda del caserío La Ramada, distrito de Huamachuco, una moderna camioneta 4x4 habría invadido el carril de otra unidad que prestaba el servicio de colectivo con destino a la ciudad de Trujillo, motivando su despiste y posterior internamiento en el vacío de más 100 metros de profundidad.

Pese a no ser una distancia de consideración, la larga espera que los agraviados directos para que llegara la ambulancia hizo que los estragos fueran más evidentes. Tras media hora llegó la unidad, auxiliando a los heridos, pero uno en particular llamó la atención: el copiloto, quien tuvo que ser retirado por moradores y efectivos del Serenazgo y trasladado al nosocomio a bordo de una unidad particular, sin embargo, en el trayecto no resistió y falleció.

Algunas versiones indican que el conductor de la 4x4 se habría quedado dormido, lo cual hizo que invadiera el carril contrario.

Los primeros reportes apuntan que los heridos son: Iván Alonso Solano (32), Joel Ruiz Layza (23), Santos Alonso Solano (40) y Juana Solano García (75); en tanto, el occiso fue Inar Jhony Escobar Gerónimo (39), natural de San Ignacio, en Otuzco.