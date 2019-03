Chiclayo: sujeto agrede a niño con discapacidad por subirse a juego sin permiso [VIDEO]

En Nuevo Mocupe, Chiclayo. Un video en redes sociales ha estremecido a la ciudadanía, luego de que un sujeto, aparentemente encargado de resguardar el ingreso a unos juegos inflables, agrediera con una correa a un niño con discapacidad intelectual (al parecer, Síndrome de Down) por subirse a uno de estos e intentar jugar sin haber pagado el valor de acceso.

El violento sujeto nunca imaginó que estaba siendo grabado por una indignada vecina, quien conocería al menor y al percatarse de la actitud del hombre decidió tomar su celular y enfrentarlo.

En las imágenes se aprecia cuando el iracundo señor sube la lentamente la cuesta plástica del juego y encara al niño provisto de una correa de cuero en su mano derecha. El niño no tuvo otra reacción que quedarse mirándolo. Es en ese momento que la fémina decidió tomar parte del problema.

“Señor, el niño no es normal (en alusión al trastorno genético), usted no debe de tratarlo así”, fueron sus primeras palabras, algo calmadas para ser claros; sin embargo, al notar que no le hacía caso optó por levantar la voz. “¡Oiga! ¡Por qué le pega al niño, por qué le castiga! Usted no tiene orden, ¿usted acaso es su papá? ¡Abusivo eres!”, exclamó furiosa la mujer.

Ante la recriminación, el hombre no se quedó callado e inició un intercambio de palabras, pero debido a su lejanía no se logró escuchar.

“¡Está loco!, usted también tiene una niña de esa condición. ¿Le gustaría que la cojan a correazos?”, continuó la mujer.

Finalmente, ambos descendieron.

Por su parte, el municipio, ante la denuncia y los comentarios negativos de los usuarios, expresó que tomará cartas en el asunto lo más pronto posible. “La Municipalidad Distrital De Lagunas tomará las acciones correspondientes ante este caso de crueldad hacia el niño, el sujeto será sancionado y comunicaremos este caso ante la PNP y Subprefectura”, escribió en la caja de comentarios de la publicación de la página donde se hizo público el agravio.