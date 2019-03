George Forsyth: control policial en Gamarra se mantendrá en los próximos días

Esta mañana, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, anunció que el control policial en el emporio comercial de Gamarra continuará por muchos días más debido a que se trata de una medida a medida plazo. El burgomaestre desmintió que la actual gestión esté cobrando algún tipo de monto para ingresar al lugar.

"El control policial continuará durante muchos días más porque estamos hablando de una medida a mediano plazo. Estamos hablando de un buen tiempo más [...] De parte de la Municipalidad no hay ningún cobro para el ingreso. ", enfatizó el joven alcalde de La Victoria.

Al ser consultado sobre el número de puertas donde se permitirá el acceso al público, Forsyth anunció que fue la Policía quien dispuso que solo algunas de las puertas sean abiertas para el día de hoy, y en las que además cada peatón deberá presentar su documento de identidad o pasaporte, de tratarse de un ciudadano extranjero.

"Por seguridad se ha decidió aperturar algunas puertas y otras no. La Policía y Migraciones están haciendo operativos, tienes que mostrar el DNI porque es obligación de todo peruano portar su DNI, no lo está haciendo la Municipalidad porque esa no es su facultad.

El alcalde de La Victoria anunció que se van a tomar todas las restricciones e investigaciones necesarias para dar con las mafias que intenten cobrar cupos a los comerciantes del emporio o de los ambulantes que intenten regresar.

Finalmente, la máxima autoridad de La Victoria advirtió que todas aquellas galerías que guarden mercadería de los informales serán multados con 16,800 soles, y los ambulantes que deseen recuperar sus productos decomisados deberán pagar la suma de 2,100 soles.