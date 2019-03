Cusco: piden ayuda para menor que se fracturó pierna en yunsa [VIDEO]

Desde hace dos semanas, el pequeño Leonel se encuentra postrado en una cama del hospital Antonio Lorena de Cusco. El menor sufrió una fractura en su pierna derecha, cuando se encontraba en una yunsa junto a su familia.

El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero. El niño estaba jugando en medio de la fiesta, pero minutos después, fue encontrado tendido en el suelo, llorando al costado de unas ramas del árbol de la yunsa como se puede apreciar en un vídeo. Se desconoce las circunstancias reales.

Hasta el lugar llegaron los bomberos para auxiliar al menor quien no dejaba de llorar por el dolor. Luego fue trasladado al hospital Antonio Lorena, donde se encuentra hospitalizado.

"Ese día yo no tenía plata, una persona que estaba por ahí me regaló 50 soles y con eso pude comprar algunos medicamentos", contó la madre del menor. Según la progenitora, el cortamonte habría sido organizado por una parroquia local y por ello, los integrantes le prometieron ayuda, pero no le dieron nada.

Por el momento no cuenta con los recursos necesarios para costear los gastos médicos. Por eso, pide ayuda a las personas para que puedan brindarle recursos económicos. Los ciudadanos que deseen apoyar pueden encontrarla todos los días en el hospital o llamar al número 975302858.