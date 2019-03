Sujeto le propina brutal golpiza a su hija de 10 años [VIDEO]

Un nuevo caso de maltrato infantil se ha registrado en el Callao. Vecinos de la zona, cansados de las agresiones constantes que sufrían dos niñas, lograron captar imágenes de la brutal golpiza que le propinó Misael Martel Bernales a su hija de 10 años de edad tras haber salido al parque sin lavar los platos.

El sujeto golpeó la cabeza de la menor con un recogedor, pateó hasta el cansancio e incluso cargó y luego lanzó contra la pared. ‘‘La ha agarrado del pelo, la ha empujado, la ha pateado’’, afirmó la madre de la niña y también expareja del hombre. Su otra hija, de 11 años de edad, fue quien logró escapar y dar aviso a la Policía. No obstante, tal como indica la progenitora, los agentes recién le hicieron caso cuando vieron que una vecina, que iba tras la menor, pidió ayuda.

Misael Martel Bernales ya cuenta con una denuncia por intento de feminicidio, la cual fue hecha en abril de 2018. La expareja del sujeto contó que ella se encontraba embarazada y que no quería continuar la relación con este, debido a la constante violencia e intentos de obligarla a tener relaciones sexuales. ‘‘Vino borracho y como no quise, me metió un cuchillo en el brazo, me agarró y ahorcó con el cordón del celular’’, indicó. El abuso físico del cual fue víctima provocó que ella sufra un aborto.

Sin embargo, a pesar de ello, Martel Bernales continuaba viviendo en su casa. Él ahora se encuentra detenido en la comisaría de Ciudad Pescador, Callao. Se espera que reciba la máxima pena por este nuevo caso de maltrato infantil.