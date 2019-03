Fiscal pide 36 meses de prisión para seudo sindicato de construcción civil

La fiscalía contra el Crimen Organizado solicitó al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra 13 integrantes de un seudo sindicato de construcción civil que se dedicaba a extorsionar a los empresarios y encargados de obras de construcción en Chorrillos, Miraflores y Magdalena. Les ofrecían "paz sindical" y que las obras se desarrollen con normalidad, sin la intervención de otros delincuentes.

Este grupo delictivo, que según la fiscalía está encabezado por José Nicolas Castillo Paz (a) “Cebolla”, era conocida como “Las Hienas del Morro”. En unas obras se presentaban como afiliados al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chorrillos y Anexos” y, en otras, como parte del Frente Único de Trabajadores de Construcción Civil de Matelini – Campiña – Chorrillos y Aledaños.

Puedes leer: Joven sobrevive tras recibir 9 disparos de presuntos sicarios [VIDEO]

De acuerdo con las investigaciones, José Castillo exigía diversos pagos y puestos de trabajo bajo la excusa de cupo de construcción, cuota sindical y puestos de trabajo. Los pagos que se exigían eran de 150 a 500 soles semanales en las obras pequeñas y hasta 1,500 soles semanales, en los proyectos de construcción más grandes

Adicionalmente, recibían los pagos por puestos de trabajo, de 1 a 5 trabajadores fantasmas, asistentes u operarios que solo daban su nombre para cobrar el pago semanal.

Si no hacían el pago, amenazaban con paralizar la obra y/o atentar en contra de los trabajadores y encargados de la construcción. Algunos de los pagos se realizaban en efectivo y, en otros, casos, a las cuentas bancarias de familiares del líder de la organización criminal.

Tras un año de investigación, que incluyeron el uso de “agente encubierto” y escuchas telefónicas, se ha establecido que la organización recibía hasta 20 mil soles semanales por en 27 obras de construcción en Chorrillos y, recientemente, se habían expandido a Miraflores y Magdalena.

En el celular de uno de los detenidos, se encontró un grupo de WhatsApp de nombre “Más unidos que nunca”, cuya foto de perfil era un grupo de personas portando armas de fuego.

Además, de José Castillo Paz, la fiscal provincial Kelin Cárdenas Sánchez de la Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado ha solicitado al juez Richard Concepción Carhuancho imponer 36 meses de prisión a José Nicolás Castillo Paz, Juvenal Chircca Zarate, Junior Robles Campos, Juan Felipe Neira Ynga, Sara Monica Donayre Farfan, Henry Brusil Garcia, Jorge Jhonathan Prado Mingott, Jesús Jonathan Casaverde Ruiz, Anderson Jair Ninapaytan Caviedes, Iván Alfredo Artega Moron, Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza, Ángel Michael Chumpitaz Mendoza y Giancarlos Falconi Mayhua.

A todos ellos se les atribuye los delitos de organización criminal, extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones y se ha pedido 36 meses de prisión preventiva, para cada uno de ellos.

Estas son algunas de las conversaciones del grrupo de WhatsApp "Más Unidos que nunca" encontrada en la memoria del celular de uno de los detenidos (transcripción sin editar):

15 de enero del 2019

Plomo: Buenos días compañeros… este grupo ha sido creado para estar comunicados e informarnos de todos los proyectos que están por la zona los reconocidos y los que están por reconocer …Así mismo aquí nos tenemos que informar de todo y coordinar las salidas de la gente y las movidas … ya que este año 2019 se que la gran mayoría vamos a estar trabajando y tenemos que coordinar nuestros fondos y muchas cositas más … siempre atentos a la jugada y comunicarnos todos … No hay que dormirnos .. nosotros que somos ya vamos a entrar a trabajar pero ai ke abrir campo para la gente que siempre nos ha seguido…bendiciones a todo el combo y sigan produciendo

Juju: Fuimos a la obra verones bravos a dar la tranquilidad del caso cualquier cosa nos comunicamos.

Andre Angelito: Me acabo de comprar dos granadas una pa la actual y otra pa su obra de carnero. (…)

Ander : Charro ya tu sobre el lunes pero dejame cambiar pe chamoo, ya tengo una semana y un dia porfavorsitoo dejame llegar al mes

Gato: Si ese webon de cebolla va a dominar

Juju: Mira por tus propios ojos

Gato: Chiken va entrar campana al barrio (…)

Juju : (Envió una fotografía de una arma de fuego e indica que le va a meter en el culo a los 5)

Gato: Vamos a hablar con él, y q no se de, nos de

Andre angelito: Ta webon ese csmr, tiene que chorrera si esta chambeando, encima gana como operario

Gato: Vamos a apoyarlo al compa chechoo

Plomo: Los chamos, le kieren meter plomo a checho, porke ha robado hoy dia a una mototaxi, que se desaparesca de mtl mano la firme ta kemao, a uno mocos tb le ha robao

Gato: Le metemos al chamo ps

Plomo: Le van a meter denuncia los mocosso y lo ban a guardar de nuevo, yo no me presto mano la firme ta robndo y ta ahorita afuera de mi jato ta loco ese webon me ta kemando

Gato: Coño que se prenda ese beta entonces mijoo

07 de febrero del 2019

Plomo: Ya como es a quien matamo?

Ander: Ya, que fue, ya salimos, tengo nueva obra

Plomo: Bien valon

Ander: Yaya quien entra, todos, ya saben … todos reconcha su mare

Juju: (manda una foto de un arma de fuego) (…) ola 38 jajaja

Plomo: Sacala mañana compare

Juju: Rico

Plomo : Ojala no sea foto nomas ctv sino t reviento el culo.