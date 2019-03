No todos iniciaron bien su año escolar en el sur

No todos los escolares de las regiones del sur empezaron con buen pie el año académico. Muchos comenzaron a estudiar en aulas prefabricadas o corriendo riesgo por el mal estado infraestructural de sus colegios.

Aulas en riesgo en Arequipa

Es el caso del colegio República de Venezuela del Cercado de Arequipa. Sus escolares no iniciaron labores porque hace una semana se desplomó uno de sus depósitos. Los escombros aún no son levantados. Además, otras dos aulas están por caerse. El director de la Ugel Norte, Jorge Luis Choque, no precisó la fecha en que los 300 escolares de la institución inicien sus estudios. Dijo que esto dependerá de la rapidez en que se desmonte las aulas en riesgo, trabajo que deberá ejecutar la municipalidad provincial.

En tanto, los padres de la escuela Luis H. Bouroncle (Cercado) se quejaron de que las aulas prefabricadas, donde sus hijos fueron reubicados, están en mal estado. Fueron armadas en el colegio Arequipa y antes usadas por alumnos del Honorio Delgado (Cayma). La Gerencia de Educación informó que el 30% de menores inició clases en ambientes provisionales.

Problemas en Puno y Tacna

La escuela inicial N° 209 del distrito de Mañazo, de la provincia de Puno, suspendió sus clases porque la directora no asistió. Los padres de familia mostraron su malestar.

En esa misma localidad, se identificó que los alumnos del plantel de primaria Conaviri corren peligro. Esto porque el puente colgante que tienen que atravesar para llagar a la institución está deteriorado. Así lo informó el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona.

En tanto, en la provincia de Juliaca un grupo de padres de familia de la institución educativa secundaria en San Antón, provincia de Azángaro, tomaron las instalaciones en rechazo a la designación del actual director, a quien lo acusan de cometer múltiples irregularidades.

La única institución que no abrió puertas en la región Tacna fue el colegio Guillermo Miller de Mirave, que fue afectado por un huaico en febrero último. Los alumnos esperarán hasta el 29 de marzo para que se armen aulas prefabricadas.

Peligro en Cusco y Moquegua

Los colegios ubicados en zona de riesgo en la región Cusco no pudieron iniciar clases. Por ejemplo, la institución de nivel secundario Uriel García del distrito de Santa Teresa (La Convención) está ubicada en inmediaciones del río Vilcanota.

En Moquegua, al menos 500 estudiantes retornaron nuevamente a aulas prefabricadas. Esto debido a demoras en la reconstrucción de los planteles Fe y Alegría y Carlos Alberto Velásquez en la provincia Ilo; y Juan Scarsi del distrito de Samegua, además de alumnos del primer y segundo grado de primaria de Santa Fortunata, en la ciudad de Moquegua.

En tanto, alumnos de escuelas de los centros poblados de Huaychune, Charamaya, Oyo Oyo y Calahujata, distrito de Ichuña (Sánchez Cerro), han retornado a ambientes hechos de adobe y que pueden colapsar porque han sido afectados por las lluvias. El gobernador Zenón Cuevas aseguró que el 30% del presupuesto del gobierno regional se destinará a Educación durante su gestión.

Puno: Inicio de labores con ministra

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, y el gobernador de Puno, Walter Aduviri, junto a autoridades de la provincia de El Collao-Ilave, se trasladaron a la localidad de Capaso para la apertura del “Buen Inicio del Año Escolar 2019” en el colegio secundario Pecuario del Capaso.

En Tacna, el gerente general del Gobierno Regional, Eddy Huarachi Chuquimia, anunció que tienen un avance del 12% en la elaboración de un proyecto que busca implementar tecnología en el 100% de las aulas en colegios de toda la región. Se buscará las fuentes de financiamiento.