Enfrentamiento en mercado de Chimbote por construcción de hospital [VIDEO]

Un grupo de comerciantes del Mercado Progreso, que promovía una marcha de protesta contra la construcción de un hospital al costado de su local se enfrentó a golpes con sus compañeros que se negaron a salir a dicha movilización en la ciudad de Chimbote, en Áncash.

Los vendedores agredidos denunciaron que los dirigentes encabezados por Juan Hernández Quiliche, tuvieron que utilizar gente de mal vivir para amenazar y obligar a que ellos cierren sus puestos, con el pretexto de salir a protestar, en rechazo al anunciado cambio de giro de sus negocios que vienen solicitando la Municipalidad Provincial del Santa.



El gerente de Desarrollo Económico Local de la comuna provincial, Noel Electo Jamanca, tuvo que intervenir desde las 5:00 a.m. junto al procurador municipal, Denis Aguilar Cabrera, y demás funcionarios de apoyo. Ellos acudieron a solicitud de los demás vendedores y así evitar cualquier acto violencia.

“No puede ser posible que venga gente extraña de mal vivir que ni siquiera son comerciantes, los amenace y agreda a los otros vendedores para que cierren sus puestos y los obligue a marchar en contra de la construcción del nuevo hospital. La salud es un derecho de todos y estamos actuando conforme a lo que manda la ley, se les está dando todas las facilidades y condiciones con la única finalidad de que dejen de vender productos húmedos, ellos van a seguir trabajando ahí, pero ofreciendo otro tipo de productos más no alimentos, verduras y carne”, mencionó.

Debido los hechos de violencia que se registraron, el funcionario advirtió que el municipio provincial tomará acciones más drásticas respecto al centro de abastos y seguirá trabajando para facilitar el proceso para el cambio de giro.

“Nosotros no vamos a desalojarlos, lo único que queremos que haya es un cambio de giro de sus negocios para no postergar este importante proyecto que va a beneficiar a toda la población. El derecho a la salud es primero y por intereses particulares y mezquinos de un grupo de gente que viene actuando de manera matonesca no lo vamos a postergar”, apuntó.