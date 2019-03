Desmienten presunta negligencia en hospital regional de Lambayeque

La ciudadana venezolana de 39 años de edad, quien el domingo 10, dio a luz a una bebé dentro de un taxi, desmintió las declaraciones realizadas por el conductor que la trasladó, quien la grabó sin su consentimiento y lo utilizó para denunciar al personal del Hospital Regional de Lambayeque, sin fundamento alguno.



La señora Karelly Rangel Cubillán, narró que aproximadamente a las 7 de la mañana, salió con su esposo buscando un taxi que la trasladara, pues se había percatado que estaba entrando en trabajo de parto de forma adelantada y repentina, pues se estimaba que naciera a fines de marzo, contando con una cesárea programada para el día 29 de este mes.

Tal como declaró la paciente, ella no sospechaba que estaba dando a luz, pues no sintió dolor alguno, hasta que se encontraba dentro del taxi y cerca al hospital. Su parto fue inmediato, sin que le diera tiempo a bajar de la unidad para subir a la silla de ruedas. Instantáneamente el personal asistencial trasladó a la mujer hasta Centro Obstétrico para la realización del alumbramiento de placenta.



Karelly Rangel se mostró desconcertada por la denuncia realizada por el chofer del taxi y la difusión que realizaron algunos medios locales, pues manifestó no sentir ninguna insatisfacción con la atención que recibió tanto ella como su bebé desde que ingresó al hospital pasando por Emergencia, Centro Obstétrico y ahora en hospitalización. Por el contrario se siente agradecida pues siempre ha sido atendida de la mejor manera en cada oportunidad que acudió al nosocomio.



La neonata, pese a haber nacido con dos semanas de adelanto, actualmente se encuentra estable y según detalló el médico pediatra que la atendió en el área de Alojamiento Conjunto, se le realizaron los exámenes de hemograma, grupo sanguíneo y PCR, no hallando nada fuera de lo normal.



A través de una nota de prensa publicada en la cuenta de Facebook del nosocomio, los médicos hicieron un llamado a los periodistas a fin de que comprueben la veracidad de los hechos que se denuncian, aclarando a la vez, que la atención se brinda dentro de los servicios, pues el personal asistencial no se encuentra esperando en la puerta.