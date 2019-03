"No tengo excusas por lo que hice", confiesa asesino de Herlinda Alanya

Tres días después de que encontraran muertos a su expareja y al hijo de ambos, en una casa de Independencia, Aurelio Suller Ramírez, sindicado como autor de estos crímenes, pidió perdón a los familiares de Herlinda Alanya Márquez, la víctima 29 de los feminicidios ocurridos en el país en lo que va del año.

"No tengo excusas por lo que hice. Nos llevábamos mal, ese día me volví loco y le golpeé la cabeza contra el piso. Cuando vi que estaba muerta, me arrepentí y decidí entregarme, pero primero me fui a despedir de mi madre”, confesó.

Suller Ramírez, de 47 años, está recluido en la Dirección de Investigación Criminal. Allí permanecerá mientras duren los 7 días de prisión preliminar en su contra. El feminicida, sin embargo, ha intentado confundir a los investigadores afirmando que cuando llegó a la casa, su bebe ya estaba muerto. “Le retiré la cuerda que tenía en el cuello, pero ya no respiraba”, dijo.

Los familiares de Herlinda negaron esa versión. “Ese hombre miente, sabe que le espera cadena perpetua”, expresó su hermana Julia Alanya.

El psicólogo Luis Vergara explicó que Aurelio Suller, autor confeso del crimen de Herlinda, no actúo por un impulso del momento, ya que de alguna manera la característica violenta ya la habría manifestado con anterioridad en su forma de ser. Ya había tratado de matarla. ❖