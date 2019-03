En riesgo ampliación de penal de Socabaya

Roberth Orihuela Q.

Jenny Rosas de Vilca se ha convertido en una prisionera voluntaria del Penal de Socabaya. Según cuenta, su familia es la propietaria original de los terrenos donde el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) está construyendo la ampliación de las instalaciones de la cárcel. Son 70 mil metros cuadrados los que están en disputa y donde el Inpe está invirtiendo S/ 191 millones.

Encontramos a la señora Jenny en su casa, que colinda con el penal de Socabaya. La acompañan dos familiares. La mujer que se niega a dejar su propiedad, reniega de las autoridades por querer quitarle su propiedad.

Su yerno Isaac Tapara es una de las pocas personas que ayuda a la mujer. Le ayudó a iniciar un proceso judicial para que el Inpe reconozca los derechos de Jenny Rosas. Incluso a fines de enero de 2019, interpusieron una medida cautelar para que la Corte de Arequipa ordene la paralización de las obras de ampliación del penal hasta que se resuelva el litigio sobre la titularidad del terreno.

De concretarse la medida cautelar, el Inpe se encontraría en un grave problema, dado que las obras de ampliación del penal de Socabaya se detendrían. Estas se iniciaron para que la cárcel tenga un mayor espacio para albergar a reos.

Desde la década del 70

Isaac Tapara explicó que la familia de su esposa es dueña del fundo denominado Machahuay desde 1979.

Salvador Vilca Gutiérrez, esposo de Jenny Rosas, fue quien compró la propiedad. En el terreno edificó una ladrillera. Incluso en 2006 la jueza Janett Fernández Gutiérrez, del Primer Juzgado Civil de la Corte de Arequipa, emitió una sentencia en la que ordena se reconozca la propiedad a Salvador Vilca.

Pese a la documentación con la que cuenta Jenny Rosas y su familia, el Inpe no reconoce su titularidad del predio colindante al penal. Por el contrario, dicen ser los dueños de estas tierras, basados en un Título de Afectación en Uso otorgado por el Municipio Provincial de Arequipa en 2001, por el entonces alcalde provincial Juan Manuel Guillén Benavides.

Dentro de los 184 mil metros cuadrados que el municipio cede al Inpe, están los terrenos de doña Jenny. Ella no se explica cómo es que la comuna provincial pasó a ser dueña de tierras que siempre fueron de su familia.

La República intentó conversar con el actual director del Inpe en Arequipa, Edwin Salazar Álvarez, pero no hubo respuesta. Según explicaron, Salazar no podía hablar porque el caso estaba judicializado. En comunicado enviado a este diario, indicaron que no existe ninguna superposición de tierras, puesto que las partidas registrales tienen números distintos.

Asimismo, en un evento realizado por el Inpe días atrás, Salazar dijo que los terrenos están saneados. "Estos señores dicen que son dueños de casi todo el penal. Cómo es posible eso”.

Finalmente, en el Inpe indicaron que se evalúa denunciar a quienes ocupan el predio por usurpar terrenos del Estado.v