Número de estudiantes extranjeros en escuelas peruanas podría duplicarse [VIDEO]

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Daniel Alfaro, señaló que se espera que haya un fuerte incremento de estudiantes venezolanos en escuelas peruanas. Esta cifra incluso podría llegar a ser el doble de la registrada en el 2018. “Los alumnos venezolanos han llegado el año pasado a ser 25 mil en Lima y de estos, 17 mil en colegios públicos. Esperamos que estos niños y niñas vuelvan a matricularse este año. Ese número lo tenemos cerrado, pero también prevemos un fuerte incremento por las últimas migraciones’’, afirmó el ministro.

Daniel Alfaro dijo que el Minedu ha podido detectar que muchas familias que han venido desde Venezuela a veces no logran encontrar vacantes en las escuelas porque no conocen el sistema de matrícula que hay en Perú. “Lo que hemos detectado es que cuando van a inscribir a sus niños, a veces por no conocer el sistema peruano, no encuentran vacantes en un colegio, se desaniman y ya no buscan en otro colegio, no conocen Identicole.pe y a partir de eso queremos darles todas las facilidades”, explicó el titular de Educación.

Otro problema por el cual muchos niños de nacionalidad extranjera no podrían estudiar sería por la falta de certificado de notas, ya que los padres ‘‘salieron abruptamente de Venezuela’’. “Ahí, nosotros tomamos una prueba de ubicación. A partir de ella, podemos, de acuerdo a la edad, ponerlo en el grado respectivo”, agregó el titular del Ministerio de Educación.

El ministro también anunció que a finales de este mes se realizará una prueba única para niños venezolanos, a partir de la cual podrán asignarles una vacante que esté disponible en algún colegio público.

Asimismo, a través de Canal N, se pudo conocer que cerca de 80 mil niños de nacionalidad venezolana no asistirán a la escuela en nuestro país a causa de la falta de cupos. ‘‘Necesitamos más espacios en los colegios públicos. Sabemos que no es fácil para el Perú, que tampoco es fácil para la sociedad venezolana’’, afirmó la activista Paulina Facchin.