Joven que insultó a policías con frases racistas no es abogada [VIDEO]

La joven protagonista de un video que se hizo viral por las redes sociales, en donde se le puede observar utilizando frases racistas para ofender a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), no sería abogada tal como lo afirmó en ese momento. "Soy abogada. ¿Qué ch... me vas a decir? Yo sé todas las leyes que están acá. Tú no tienes ningún derecho de ponerle las esposas", le gritó Giordana Franceska Lostaunau Tragodara a un agente delante de la comisaría de La Punta, en el Callao, momentos antes de arremeter contra la persona que registraba la intervención.

Según se pudo conocer, la joven postuló, a través del Centro Pre Universitario Villarreal (Ceprevi), a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) a la carrera de Derecho en el ciclo 2017-B; no obstante, no logró ingresar. Giordana Lostaunau solo se presentó al primer examen de los tres que se deben rendir, y quedó en el puesto 102. Asimismo, su nombre no se encuentra en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ni tampoco en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Este domingo por la mañana, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa del Callao abrió una investigación fiscal contra los cuatro implicados en los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Los jóvenes son Giordana Franceska Lostaunau Tragodara (22), Valeria Lucía Alcalá Bozzeta (19), Renato Arangoitia Zagazeta (19) y Diego Paolo Alcalá Bozzeta (22), quien conducía el vehículo que fue intervenido por la PNP y se encontraba en estado de ebriedad.