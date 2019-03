Fiscalía abre investigación contra jóvenes que agredieron a efectivos policiales [VIDEO]

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao ha abierto una investigación fiscal contra los cuatro implicados en los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad en agravio de tres agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta estará a cargo de la fiscal provincial Mariana Vásquez Lozano y será contra Diego Paolo Alcalá Bozzeta (22), quien era el conductor del vehículo; Renato Arangoitia Zagazeta (19), Giordana Franceska Lostaunau Tragadora (22) y Valeria Lucía Alcalá Bozzeta (18). Según señala la propia publicación del Ministerio Público, los jóvenes habrían actuado en estado de ebriedad.

El último sábado, una publicación en Facebook de la página ‘Verdad Policial’ dio a conocer el caso. En el video que acompañaba la noticia se podía observar a una joven, quien decía que era abogada, agredir a efectivos de la Policía. Ella utilizó varios comentarios racistas y también tuvo una actitud desafiante: ‘‘Qué ch... me vas a denunciar tú... Oe, tú no sabes quién soy h... Tú no sabes quién soy, cholo de m...", gritaba la joven.

Esto habría ocurrido luego de que los cuatro jóvenes, quienes iban a excesiva velocidad y en aparente estado de ebriedad, fueron intervenidos por la Policía. Esto ocurrió a la altura de la cuadra 10 de la avenida Grau, al frente de la comisaría de La Punta. En un principio los sujetos intentaron fugar; no obstante pudieron ser detenidos a tiempo. Además de los comentarios discriminatorios, los otros jóvenes fueron violentos físicamente con los efectivos y también los amenazaron.