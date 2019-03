Control en alimento y uniformes escolares

Eduardo Ugarte y Chocano

Periodista

Este año escolar comienza con la aprobación de la iniciativa del Minsa de eliminar la venta y consumo de la llamada comida chatarra en los colegios, que propicia que en quioscos o loncheras solo haya alimentos saludables para escolares, custodiando la salud de niños, niñas y adolescentes, si es que se cumple con descartar todo alimento con alto contenido de sal, azúcar o grasas, es decir, comida que afecta comprobadamente la salud.

La respuesta -en quioscos y loncheras- es reemplazarla por una más sencilla y saludable como sánguches de palta, aceituna o pollo; o una combinación de choclo o papa con queso, sin olvidar el valor de las frutas, cereales y bebidas sin aditivos y dejar de lado carnes rojas, embutidos, alimentos procesados y alimentos embolsados y con octógonos de advertencia, así como gaseosas y jugos envasados.

Asimismo, cada día es mayor la fotoeducación que nos avisa y enseña a protegernos de la radiación ultravioleta (UV), causante de cáncer a la piel y enfermedades en los ojos, poniendo énfasis en la etapa escolar y considerando desde el uniforme (que incluye el sombrero), que no siendo obligatorio, los padres no piensan en su reemplazo para proteger a sus hijos e hijas de la UV, sino en la disposición del colegio que muchas veces no es la adecuada.

El mejor ejemplo está en que frecuentemente las blusas no cubren todo el brazo ni las faldas y medias toda la pierna. A esto hay que agregar una preocupación mayor: algunas blusas y camisas recomendadas son de una tela sintética de tejido ralo, traslúcida, que hace notar el color de piel y deja pasar con toda facilidad los rayos UV, exponiendo, por acumulación en la exposición, a un futuro cáncer de piel.

En estos dos aspectos, si la intervención de promotores y profesores en los colegios no es la adecuada e incumplen las leyes, los padres de familia deben intervenir desde el cuidado de la lonchera y vestimenta de sus hijos, hasta la modificación de disposiciones en las instituciones educativas, pensando en prevenir la malnutrición y obesidad, así como el daño a la piel y ojos causado por la radiación solar.