Abogado de Arequipa deberá pagar multa por llegar 18 minutos tarde a audiencia

Luis Ibañez Barreda fue multado e incluido en el Registro Nacional de Abogados Sancionados debido a que llegó varios minutos tarde a una audiencia de apelación. El caso se produjo en la Corte Superior de Arequipa en el mes de noviembre del 2018. El abogado trató de impugnar la decisión, sin embargo recientemente fue declarada improcedente.

En aquel entonces, la Segunda Sala Penal de Apelaciones convocó a las partes para el desarrollo de una audiencia de apelación contra una sentencia condenatoria por el delito de usurpación. La misma que fue solicitada por Ibañez Barreda.

Sin embargo no se pudo llevar a cabo, porque el abogado no se apareció a la hora y tuvo que reprogramarse. En sus descargos, el letrado indicó que llegó 18 minutos tarde, "por la terrible congestión vehicular en alrededores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, hecho de conocimiento público".

La sala integrada por Carmen Lajo Lazo, Cecilia Aquise Díaz y Carlos Mendoza Banda sancionó al abogado. Dicha multa corresponde al pago de una Unidad de Referencia Procesal, es decir 415 soles.

Ibáñez apeló pero el tribunal declaró improcedente su pedido, sustentando que el exceso de tráfico no es una situación fortuita no previsible.

“Nunca antes he sido sancionado en el ejercicio de la defensa”, indicó el abogado.