George Forsyth: ‘‘La mafia y el crimen quieren detener el operativo en Gamarra’’ [VIDEO]

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, evitó pronunciarse respecto a la renuncia de Edison Salas, exgerente de Seguridad Ciudadana de su gestión; no obstante, afirmó que el operativo en Gamarra no se va a detener. El exfuncionario de la municipalidad señaló que su salida se debía a que notaba que aún había corrupción dentro del distrito y que había sido obligado a destituir a 30 serenos del grupo élite ‘Huracán’.

‘‘No voy a entrar en detalles porque es darle importancia a un tema que obviamente no es así. Definitivamente sabía que ya no íbamos a contar con él, pero lo único que puedo decir es que la mafia, el crimen y las organizaciones quieren parar el operativo que va a haber en Gamarra y van a usar todos los medios, todo el dinero que tengan para hacerlo’’, sostuvo el burgomaestre de La Victoria. Sin embargo, afirmó que el trabajo que realizan no se va a detener. George Forsyth dijo que en su gestión laboran con transparencia y honradez. El alcalde indicó que se han enfrentado a la corrupción de manera frontal.

Respecto al personal de la gestión anterior que continúa enquistada en la comuna, tal como dijo Edison Salas, el burgomaestre comentó que las personas que se desempeñan en cargos de confianza, gerencias y subgerencias, han sido asignadas de manera directa. ‘‘Comprenderás que hay personal nombrado de gestiones anteriores que no puede ser retirado, pero definitivamente la Fiscalía viene trabajando en el tema’’, aseveró.

George Forsyth también comentó que el operativo que se llevará a cabo en Gamarra será dentro de muy poco. ‘‘Estamos a la espera de la Policía Nacional porque comprenderán que no es trabajo de la municipalidad enfrentar al crimen organizado, es trabajo de la PNP. Solos no vamos a poder contra tal cantidad de ambulantes’’, dijo el alcalde. Él agregó que además de la Policía, el Ministerio del Interior también se ha comprometido en el operativo.

Según ha señalado el alcalde y Susel Paredes, gerenta de Fiscalización del distrito, en el Emporio Comercial de Gamarra hay entre 15 mil a 30 mil vendedores ambulantes de los cuales solo tres mil se han empadronado hasta el momento.