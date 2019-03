30% de colegios tienen aulas con más de 40 años de antigüedad

Edwar Quispe

Un total de cuatro mil 872 colegios en la región Arequipa recibirán a más de 375 mil 594 escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria. Los planteles fueron declarados aptos para el inicio del año escolar, pero la Gerencia Regional de Educación advirtió que un 30% de las aulas, de estas instituciones educativas, tienen entre 30 y 40 años de antigüedad y necesitan ser renovadas.

El gerente Milton Casaperalta Ayma, además, advirtió que del total de colegios, el 15 % cuenta con aulas prefabricadas, las cuales también deben ser cambiadas por ambientes de material noble. Estas aulas provisionales solo pueden usarse tres años.

Casaperalta dio esta información durante el pasacalle por el inicio del año escolar este lunes, realizado en la plaza de Armas de Arequipa. "No se están construyendo los locales escolares. El ministerio de Educación no aseguró presupuesto", aseguró. Aclaró que el peligro no es inminente pero sí debe plantearse una renovación.

Según los informes de los encargados de las UGEL y los inspectores de la región, estos colegios con infraestructura antigua se ubican en las provincias de Caylloma (Yanque, Achoma Maca), La Unión (Cotahuasi), Caravelí, Castilla y Camaná.

En tanto, solo se identificó riesgo grave en infraestructura en cuatro colegios: el de Arcata (Condesuyos) y los otros tres en la provincia de Arequipa, dos ellos serían el H. Bouroncle y el República de Venezuela.

Por otro lado, el secretario del Sutep, Adolfo Quispe, indicó que se han cubierto todas las plazas docentes para este año.ϖ