Arequipa: Candia dice que Contraloría no le notificó informe de uso indebido

El alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, negó que se le haya notificado el informe de la Contraloría sobre el uso indebido de recursos del municipio de Alto Selva Alegre en campaña electoral, cuando fue autoridad de esa entidad.

Según el informe, se habría utilizado oficinas de la comuna para guardar material de campaña. Además se estableció que 15 trabajadores municipales apoyaban a Candia a través de redes sociales, durante un debate y en horarios de trabajo.

Candia negó las acusaciones y dijo que no recibió el informe de la Contraloría. "A mí no me han comunicado absolutamente nada. No me llegó ningún tipo de comunicación, yo me enteré por los medios", dijo.