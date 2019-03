Administradora que denunció por agresión a jefe policial teme por su vida

Tatiana Elisa García Molero, una administradora de empresas, de 27 años, denunció que su novio Elvis Frank Oyarce Encalada, capitán PNP y actual jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Piura, la maltrató física y sicológicamente luego de que ella le descubriera una supuesta infidelidad, y ahora teme por su vida.

Los actos de violencia ocurrieron luego de que la joven descubriera unos mensajes de texto en el celular del oficial.

"Con toda serenidad le pedí explicaciones pero él me golpeó con un cintillo de pulsera en el hombro izquierdo, después a cabezazos me empujó con violencia, me pateó en la pierna derecha y con un trapo también me golpeó en la espalda”, aseguró la agraviada a La República.

Explicó que en un instinto de conservación frente a la agresión de la que era víctima, ella trató de cubrirse el rostro con los brazos y al estirar uno de los miembros, le cayó en boca al policía.

Antes de retirarse, de la habitación que compartía con el jefe policial, Tatiana fue agredida psicológicamente con frases denigrantes en su condición de mujer.

Oyarce admitió que hubo una discusión verbal. “Ella me agredió, porque revisó mi celular y encontró una conversación con una amiga, que me decía guapo y nada más. Por eso fue la discusión”, refirió.

“Me metió un puñete, me reventó el labio y yo me retiré de mi domicilio y luego a mi centro de trabajo. Ahí me enteré que fue a la comisaría a denunciarme”, manifestó.

Ayer el comando de la Policía Nacional informó que se está investigando al oficial por agresión a una mujer.

Explican que el domingo 3 de marzo, a las 03.00 horas, Tatiana García denunció en la comisaría de Los Algarrobos que había sido agredida física y verbalmente por su pareja, el mayor Elvis Frank Oyarce Encalada en una habitación que ambos compartían.

"De inmediato se atendió la denuncia, se comunicó al fiscal y se procedió a la ubicación del efectivo policial ya que presta servicios como jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Piura, solicitándose los exámenes de reconocimiento médico legal, quedando establecido que la denunciante presentaba lesiones, señala el comunicado.

El documento agrega que Inspectoría Regional de la Macro Región Policial Piura Tumbes ha iniciado el proceso administrativo disciplinario contra el oficial superior y ha dispuesto la medida preventiva de separación temporal del cargo mientras duren las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades.

La policía asegura una investigación objetiva, transparente e imparcial, reafirmando su compromiso de no escatimar esfuerzos para erradicar todo acto negativo en el que pudieran incurrir sus integrantes, finaliza el comunicado. En tanto Tatiana García solicita garantías personales, pues asegura que teme por su vida y la de su familia.