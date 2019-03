Piura: denuncian a jefe policial por presunto maltrato a expareja [VIDEO]

Un nuevo caso de violencia en contra de la mujer, se registró en la región Piura, luego que una joven denunciara a su expareja, por presunto maltrato físico, situación que ha generado miedo en la víctima y su familia, quienes no salen del asombro debido a que se trata de un miembro en actividad de la Policía Nacional.

Tatiana García acudió a la Comisaría de Castilla, acusando al jefe de la Unidad de Servicios Especiales de haberla agredido, luego que encontrara en su celular, algunos mensajes subidos de tono con otra mujer, situación que llevó recibir insultos y golpes en varias partes del cuerpo.

De acuerdo a lo informado en el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, se trata del mayor Elvis Oyarce Encalada, quien habría golpeado a la víctima hasta en dos ocasiones, sin embargo, en la anterior no fue denunciado por temor a represalias.

“Siempre me golpeaba con una prenda, para no dejarme huellas, teniendo en cuenta que es policía sabe cómo hacer eso, luego me ha golpeado con cabezazos”, señaló la víctima al medio de comunicación .

Finalmente indicó que tiene miedo debido a que el denunciado es una persona impulsiva; en tanto a través de un comunicado la Policía Nacional indicó que el oficial ha sido separado de sus funciones mientras dure el proceso.