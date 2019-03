Tacna: Sujeto que le lanzó lejía a su expareja le insistía para retomar relación

El último miércoles, Iván Ramos Oré de 33 años, fue denunciado por su expareja Ana Machaca Guerra (30) por haberle echado lejía en su rostros tras una discusión verbal entre ambos en Tacna.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles en un puesto de la galería Zela, ubicada en el centro de Tacna, donde Ramos Oré trabajaba. Sin embargo, este hecho no fue lo único por lo que tuvo que pasar Ana Machaca en su lucha por exigir la pensión alimenticia para su menor hija.

Desde una cama del hospital regional de Tacna, Machaca Guerra, acompañada de su madre, muestra algunas de las conversaciones que tuvo con su agresor días antes de ser roseada con el líquido corrosivo.

Los mensajes de texto y de WhatsApp datan del pasado 1 y 4 de marzo. En estos se pueden leer mensajes que le escribía el agresor a su víctima pidiéndole que conversen y pretendiendo que ambos retomen su relación, pero ante la negativa de Ana de responder los mensajes, entonces el sujeto comenzaba a escribirle palabras soeces.

Según la madre de la víctima, su intención es no hacerse cargo de la pensión de la menor hija que tienen ambos. "Ustedes han podido ver como me enviaba mensajes con símbolos de muerte", dice la víctima.

Sobre su estado de salud, Ana cuenta que hasta el momento no puede ver con normalidad. "Los médicos me han dicho que tengo ulceras en la cornea, ayer me han revisado y no podía ver", señaló entristecida.