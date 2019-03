Ministerio Público: 1215 mujeres fueron víctimas de feminicidio en los últimos 10 años

Desde enero del 2009 a febrero del 2019 se han registrado 1215 víctimas de feminicidio en todo el país, informó el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

De estos casos el 60% fue reportado en 20 provincias del país, siendo Lima la ciudad donde se concentró el mayor número de víctimas de feminicidios.

De acuerdo al reporte, 90% de estos crímenes se trata de feminicidio íntimo, pues el 80,2% de estos fue presuntamente cometido por la pareja o expareja (esposo, conviviente, ex esposo, ex conviviente, novio, enamorado, pareja sentimental o ex enamorado) y el 9,8% por un familiar (padre, padrastro, cuñado, hijo, yerno, tío, ex yerno, nieto u otro).

Asimismo, el 10% son considerados como feminicidios no íntimos, pues el 5,5% de estos habría sido cometido por un amigo, vecino, compañero de trabajo, persona que conoció en un casino, discoteca, fiesta o reunión social; en tanto que el 3,5%, por un desconocido que atacó sexualmente a la víctima y el 1% restante por el cliente de trabajadoras sexuales.

El informe revela también que el 30,1% de las víctimas fue asfixiada o estrangulada, el 26,1% fue apuñalada, el 18,1% fue asesinada a golpes, el 15,8% fue baleada, el 3,1% sufrió un envenenamiento y el 6,8% fue asesinada de otras formas.

Además, señala que la mayor cantidad de feminicidios ocurrió dentro de casa, pese a que se considera como un lugar seguro, este se convierte en el espacio más inseguro para algunas mujeres.

Cifras de feminicidios en ciudades

Con respecto a las ciudades donde se cometieron, se precisa que aproximadamente el 60% de los feminicidios fue reportado en 20 provincias del país, siendo Lima la provincia donde se registró el mayor número de víctimas.

Del mismo modo, en los últimos 10 años se ha registrado 340 víctimas en Lima Metropolitana y Callao, representando aproximadamente el 28% del total nacional.

El 83,2% se registró en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, Comas, Callao, San Juan de Miraflores, Lima, La Victoria, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Chosica, Villa el Salvador, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Puente Piedra, Ventanilla, Santiago de Surco, Santa Anita, Rímac y Lurín.

Perfil de las víctimas

Sobre el perfil de las víctimas, el informe establece que 6 de cada 10 víctimas tenían entre 18 y 34 años, sin embargo, se registra un 13,4% que corresponde a víctimas menores de 18 años.

Respecto de los presuntos victimarios, señala que 6 de cada 10 imputados tenían entre 18 y 34 años, evidenciándose que se trataría de hombres jóvenes en su mayoría. Un 32,7% correspondería a imputados entre 35 y 54 años.

De otro lado, se informa que en el 2018 se han registrado 128 feminicidios, calificados por los fiscales provinciales penales y mixtos a cargo de las investigaciones, de acuerdo a los hechos encontrados y a la calificación jurídica del delito.

Más datos

Adicionalmente, se cuenta con un registro de 22 posibles feminicidios, que se encuentran en evaluación de acuerdo a las circunstancias en que habrían ocurrido; si se confirman estos casos las víctimas ascenderían a 150.

Cabe precisar que esta cifra es resultado del trabajo interinstitucional realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Policía Nacional del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público (MP) y la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad.

Cabe señalar que en 23 países de América Latina y El Caribe, en el año 2017, al menos 2 795 mujeres fueron víctimas de feminicidios, siendo El Salvador el país que registró la mayor tasa de feminicidios (10,2 por cada 100 mil mujeres), seguido de Honduras (5,8), Guatemala (2,6), República Dominicana (2,2) y Bolivia (2,0).

El Perú registró una tasa de 0,7 víctimas por cada 100 mil mujeres, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe de la CEPAL.