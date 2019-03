La frase de Patricia: "Soy capaz, como los varones"

Patricia Ponce es un ejemplo de la incursión de la mujer en sectores considerados hasta hace poco solo para hombres. Esta mujer de 50 años y de baja estatura es una de las ocho conductoras con que cuenta el Metropolitano.

Patricia está orgullosa del trabajo que desempeña y asegura que es capaz de nuevos desafíos, al igual que sus compañeros varones. Actualmente conduce buses alimentadores en la ruta Trapiche, Ensenada, Puente Piedra; en Lima Norte.

Al principio, las bromas y humillaciones del público usuario eran constantes, pero con el tiempo han ido disminuyendo. "Me decían cosas desagradables como "mujer tenías que ser", "mucho te demoras" , pero trato que esas frases no malogren mi día. Los escucho, trato de no contestar. Recibimos capacitaciones para manejar esas situaciones".

Patricia tiene 20 años en el sector transporte. Empezó como conductora de movilidad escolar, luego sacó licencia para buses interprovinciales y finalmente los buses alimentadores del Metropolitano. Gracias a su trabajo ha podido sacar adelante a sus tres hijos. "Por el Día de la Mujer quiero decirles que estén seguras de sí mismas, que se sientan capaces de lograr sus objetivos y no sentirse menos que nadie". Ella, con su trabajo, marca el camino para que más mujeres rompan sus prejuicios. ❖