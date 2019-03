Padre que propinó brutal golpiza a su hijo podría ser liberado [VIDEO]

El padre del menor, víctima de maltrato infantil, podría ser liberado. De acuerdo al comunicado del Poder Judicial de Ancón, el Ministerio Público del distrito fiscal de Ventanilla no ha formulado el requerimiento de prisión preventiva en contra del sujeto, quien golpeó y mordió al niño de tan solo seis años. Este ahora se encuentra en el hospital a causa de las múltiples lesiones que le fueron ocasionadas en todo su cuerpo.

La audiencia ha sido programada para las 3:00 p.m. de este miércoles. El fiscal encargado del caso se llama Teófilo Bedón. Este ha solicitado proceso inmediato; no obstante, el Ministerio Público no ha formulado una solicitud de prisión preventiva ni tampoco de comparecencia. Según señaló Canal N, el sujeto no tiene antecedentes, lo que explicaría por qué no se hizo el pedido ya mencionada.

Sin embargo, el certificado médico legal del niño tiene una extensión de dos hojas, en las cuales se mencionan las lesiones que ha sufrido. Esta nueva víctima de maltrato infantil tiene hemorragia conjuntiva, moretones en su cuerpo, lesiones ocasionadas por las mordeduras en diversas partes y, según se puede entender, el sujeto habría arrastrado al menor por el suelo.

La madre del niño afirmó que esta no es la primera vez en la que su hijo es víctima de violencia por parte del sujeto. Esta dijo que incluso ella misma también ha sido agredida por su pareja y padre de sus hijos. La mujer afirmó haber realizado la denuncia contra este; no obstante, dice que nunca se ha hecho nada al respecto. Ella ha pedido apoyo psicológico para el menor. Asimismo, indicó tener miedo de que el hombre sea liberado ya que podría agredirlos nuevamente.