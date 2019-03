Niño de seis años es internado tras brutal golpiza de su padre [VIDEO]

Un nuevo caso de maltrato infantil se ha registrado en nuestro país, esta vez en el distrito de Ancón. Un menor de tan solo seis años tuvo que ser internado tras la brutal golpiza que recibió por parte de su padre. Él incluso requirió de puntos de sutura en diferentes zonas de su cuerpo.

Según señaló la madre del menor, ella no se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos. El sujeto habría golpeado y mordido al niño tras no encontrar un teléfono móvil que presuntamente sería robado. ‘‘En la noche llega con intención de buscar el el celular para que se lo lleve, lo venda. Yo no estaba en la casa y él se ha desquitado con el bebé por el teléfono’’, afirmó la progenitora.

La joven madre pide una severa sanción para el sujeto. Esta no sería la primera vez que el hombre agrede al menor, incluso ella misma ha sido víctima de violencia por parte del sujeto en reiteradas ocasiones. La mujer afirmó haber realizado la denuncia en contra de su pareja varias veces; no obstante, nunca se ha hecho nada al respecto, según indicó. Ella pide apoyo psicológico para su hijo, así como también apoyo legal, ya que teme que el padre de los menores sea puesto en libertad y regrese para agredirlos nuevamente.

El hombre ha sido detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo a datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y mayo del 2018 se atendieron 15 mil 951 casos de maltrato infantil. Esta cifra significó un 50% más que la registrada en el mismo periodo del año anterior.