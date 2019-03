Chiclayo: anuncian despidos y contratación de nuevo personal para limpiar la ciudad [VIDEO]

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (departamento de Lambayeque), Marco Gasco, anunció la contratación de cerca de 50 trabajadores para restablecer el servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad, luego de la huelga iniciada por el personal obrero de la comuna.

En conferencia de prensa, la autoridad indicó que el nuevo personal solo laborará por un día. Sin embargo, ante una eventual persistencia de los obreros, se optará por ampliar el contrato al personal temporal.

Además, se procederá se despedirá definitivamente a los más de mil obreros huelguista, quienes exigen el cumplimiento de los pactos colectivos que incluye un aumento de su remuneración.

“Que sean conscientes que no podemos aprobar pactos colectivos, que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría no podemos darle pase, porque no tenían certificación presupuestal”, acotó.

Se conoció, que, tras estas declaraciones, los obreros regresaron a trabajar desde esta noche, tras haber suspendido la huelga.

"Solo esperamos que se cumpla con los acuerdos pactados. Nos han citado para resolver temas pendientes", dijo el secretario general del Sindicato de Obreros, Bibiano Carrasco.