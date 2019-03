Juliaca: A cinco días de la Parada por Carnavales persiste polémica por su ruta

De no acabar. Pese a que faltan apenas cinco días para la parada por los Carnavales de Juliaca, en Puno, su escenario aún no se define. Esto debido a que la Federación de Arte y Cultura (Fedac) y la comuna provincial de San Román todavía no se ponen de acuerdo en la ruta que recorrerán los danzantes durante este importante evento folclórico.

Al respecto, el alcalde provincial de San Román, David Sucacahua Yucra, dejó en claro su negativa a permitir que la parada pase por el centro de la ciudad. Esto, según dijo, porque las ordenanzas municipales lo prohíben y la población debe respetarlas.

Por su parte, el presidente de la Fedac San Román, Edwin Torres Rodríguez, remarcó que, pese a esta negativa, los danzarines y agrupaciones usarán de escenario la ruta que parte desde el cruce entre las avenidas Mártires del 4 de Noviembre y Tacna. Para asegurar que se respete esta decisión, aseguró que recurrirán a otras instancias como a la Prefectura de Puno.

Asimismo, Torres Rodríguez indicó que son 43 conjuntos los que armarán el espectáculo por diversas calles céntricas, exceptuando la Plaza de Armas de Juliaca. No perdió la oportunidad de criticar a las autoridades por no asistir a la misa de carnavales que se llevó a cabo el último lunes.