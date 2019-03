Damnificados exigen módulos a ministro Piqué

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué del Pozo, supervisó ayer los trabajos de prevención que se ejecutan en Piura debido a la temporada de lluvias, donde su cartera ha priorizado el enrocado de diques y descolmatación de drenes.

No obstante, durante su recorrido algunos moradores mostraron su malestar por la falta de los módulos temporales en sus sectores, entre estos las zonas del Bajo Piura, de donde son la mayoría de damnificados.

El presidente de la Mesa de Concertación de la lucha contra la Pobreza del Bajo Piura, Carlo Pachérrez Guzmán, lamentó que en Chato Chico, Chato Grande y Pozo de los Ramos, aún no se culmina con la construcción de los módulos. Detalló que solo 120 de las 900 viviendas han sido reconstruidas.

A este reclamo se suma el malestar de los damnificados de los albergues ubicados en el km 980, quienes ayer llegaron hasta el Bajo Piura para presentar un memorial al ministro, con la finalidad de que se agilicen los trabajos en los campamentos que aún no cuentan con los servicios básicos, pese a que tienen instalados dos años en la zona.

El presidente de los albergues de San Pablo y km 980, Cristóbal Timaná, dijo que a la fecha la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos ya cedió el terreno de 24 hectáreas para iniciar con la construcción de los módulos. No obstante, no se realizaron trabajos.

“Ya vamos a cumplir dos años y no tenemos absolutamente nada. La construcción de los módulos debe ser donde estamos instalados. Hasta ahora no tenemos vivienda, no tenemos vías de acceso, lo que tenemos ahora es por una organización muy aparte del Estado”, señaló.

Al respecto el viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jorge Arévalo Sánchez, informó que, según el cronograma del Ejército, el complejo habitacional Una Sola Fuerza culminará en agosto para iniciar con la reubicación de 500 familias.

“También tenemos el bono 500 y 1500 que están en construcción. Ya hemos entregado 5 mil unidades en la región y en Una Sola Fuerza hay que reubicar primero por cercanía, se les está dando una solución pero tampoco podemos obligar a las familias, y por ello tenemos otros programas del gobierno”, expresó.

Clave

Cifras. El Ministerio de Vivienda a la fecha atendió 9,648 viviendas de las 14 mil que requiere la región. Asimismo para los trabajos preventivos actuales, destinó una flota de 34 maquinarias, entre cargadores, volquetes y excavadoras para los trabajos preventivos.