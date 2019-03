Gobernador de Junín propone la construcción del Hospital II-2 para Satipo

Considerando que la provincia de Satipo es la más extensa de la región y la más poblada después de Huancayo, con una población dispersa e históricamente olvida por el Estado, el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, sostuvo que esta provincia tiene que ser reivindicada y requiere con urgencia un “hospital con mayor nivel y capacidad resolutiva”.

“Satipo requiere que el Hospital Manuel Higa Arakaki cuente con más especialidades y un mejor servicio, para lo cual tenemos que elevar de categoría teniendo en cuenta que a la fecha el hospital utiliza más de 100 camas, con el proyecto II-1 de la ex gestión se bajaría a 67, mientras que un hospital II-2 que planteamos se contaría con 120 camas a más y un crecimiento futuro”, puntualizó.

En la propuesta del Gobernador Regional de Junín, se consideran criterios como: necesidades de la población, proyección futura y la orientación a ser un nosocomio donde de docencia e investigación. Producto de ello hoy en día Huancayo forma 13 carreras de especialistas y se prescindió de Lima, excepto en la cirugía cardiovascular, apuntó.

“No tiene ningún sentido el proyecto de la gestión anterior, entregar un hospital nuevo sin tomógrafo, resonador, arco en C. Es un crimen blanco y por estar apresurados no podemos "condenarnos técnicamente" y entregar una estafa para Satipo. Un hospital se construye cada 100 años y no podemos cambiar más adelante algo que sale mal, acotó.

De otro lado, Cerrón Rojas exhortó al alcalde de Satipo a ser más coherente en sus decisiones y dejar de lado las manipulaciones de terceros.

Dato:

El hospital de Chanchamayo tiene una proyección a 120 camas, pese a que esta provincia tiene una población menor y su ritmo de crecimiento es inferior a Satipo. El presupuesto para el Higa Arakaki está garantizado y no hay peligro de reversión.