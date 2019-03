Imágenes podrían dar con los asesinos del joven que murió defendiendo a su amiga [VIDEO]

Bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Tras 5 meses de su asesinato, la familia de Bryan Común Castillo logró conseguir las imágenes que podrían demostrar que el joven murió a manos de unos delincuentes en setiembre del 2018, en el distrito de Carabayllo.

Como se recuerda, Común Castillo murió acuchillado luego de defender, junto a otros dos hombres, a una amiga que acababa de ser asaltada por unos fascinerosos, y quienes no contentos con su cometido, regresaron para vengarse del joven y lo mataron a cuchilladas.

“Él salió en defensa de una amiga, por eso lo buscaron para vengarse. No le han robado, le destrozaron un pulmón a puñaladas. No puede ser así”, narra su hermana Rocío.

Meses después de su muerte, la familia sigue buscando justicia. Dice que estas nuevas imágenes ayudarán a dar con la identidad de los asesinos de Bryan Común.

"En el video que tenemos se visualiza a estos chicos, cómo agreden a mi hermano. Quizás no se vea el momento en el que lo asesinan pero se pueden ver los rostros de las personas que lo atacaron [...] Me da tanta impotencia de saber que ha pasado tanto tiempo y la justicia no ha hecho nada. Nosotros tenemos videos contundentes.", hermana del joven asesinado.

Las familia ya entregó las imágenes a la Policía y esperan que se inicien las investigaciones para dar con los delincuentes. Se sabe que la víctima dejó a una pequeña niña en la orfandad.