Funcionará transporte público gratuito en hora punta en San Borja

La Municipalidad de San Borja informó que pondrá en marcha un servicio de movilidad pública gratuita, que funcionará en las horas de mayor congestión vehicular, como una alternativa al pesado sistema de transporte en la capital.

Según detallaron en un comunicado, esta propuesta es parte de un plan de transporte multimodal que tiene como objetivo reducir la informalidad y contribuir a la seguridad y el orden en el distrito.

La iniciativa propone el funcionamiento de tres buses, entre los que está incluido uno eléctrico y no contaminante. Estos trasladarán a los pasajeros por las calles internas de San Borja. Las rutas son:

Ruta 1: Auxiliar Panamericana Sur (calle Canarias) / Avenida Primavera / Avenida Buenavista / Avenida Cavalier / Avenida San Borja Sur / Centro Comercial Ebony.

Ruta 2: Avenida San Borja Sur (cruce con Aviación) / Centro Comercial Ebony.

El servicio comenzará a operar desde el miércoles 6 de marzo. La Ruta 1 funcionará de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 11 p.m. y la Ruta 2, de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y 9 a.m.