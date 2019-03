Policía arrebata celular a periodista en comisaría de Chiclayo [VIDEO]

Un efectivo de la Policía Nacional fue duramente cuestionado a través de redes sociales, luego que se compartiera un video, donde se observa como forcejea por un celular con una periodista de un medio de comunicación en Chiclayo, hecho ocurrido al iniciar esta semana en una dependencia policial.

Se trata del Teniente PNP Jordan Tafur Lizardo, quien fue grabado por otros hombres de prensa, que se encontraban en las afueras de la Comisaría del Norte, realizando su trabajo, sin embargo, de manera sorpresiva el efectivo fue tras la reportera Ericka Alvarado y se llevó equipo celular hasta el interior de la dependencia policial.

La agraviada declaró a La República, que se encontraba afuera del lugar realizando su trabajo periodístico con la investigación de un caso, cuando decide apartarse por unos minutos del acceso al lugar y revisar su teléfono, apareciendo el policía para exigir que le entregue el celular, pero ella se negó en todo momento.

“Yo solo le aclaré que no había tomado fotografías, estaba revisando el celular y de pronto vino encima y no pude hacer nada, intenté recuperarlo, pero la desventaja física entre Tafur Lizardo y yo es evidente, por eso no pude evitar el hecho”, declaró la reportera.

El hecho ha generado indignación entre los comunicadores sociales y ciudadanos quienes opinaron en Facebook que se trataría de abuso de autoridad de parte del efectivo policial, por ello exigen que haya un pronunciamiento del jefe de la región policial, Julio Diaz, ante el lamentable hecho.