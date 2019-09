Sedapal perdió 53 millones de soles por una mala operación financiera [VIDEO]

La Contraloría General de la República investigará la millonaria perdida de 53 millones de soles que se produjo en Sedapal durante el año 2016, debido a una cuestionable maniobra financiera que en un principio buscaba mantener a salvo los fondos de la empresa estatal, pero que terminó perjudicándola de gran manera.

Según informó el programa Cuarto Poder, Sedapal buscó salvaguardar sus ingresos en soles de un riesgo por el tipo de cambio para poder cumplir con las deudas en dólares y yenes que tiene la empresa con entes internacionales, generados por préstamos gestionados a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esto fue motivado porque en el 2015 hubo una apreciación del dólar y el yen, que le había costado a Sedapal la pérdida de 125 millones de soles. Esto hizo que la empresa tome la decisión de optar por el ‘Non Delivery Forward’, que es un acuerdo para invertir un monto determinado de moneda extranjera e intercambiarlos a futuro a un precio fijo o tipo de cambio definido.

Sin embargo, el ‘Non Delivery Forward’ es un instrumento financiero calificado varios expertos y economistas como de alto riesgo. Pese a ello, Sedapal hizo 6 contratos bajo esta modalidad, lo que finalmente provocó la pérdida de un total de 53 millones de soles, que, al tratarse de una empresa pública, terminan perjudicando a todos los peruanos.

“Los 53 millones de soles se hicieron agua. Es una pena que esto pase con una empresa que es de todos los peruanos. La operación implicaba un riesgo, y Sedapal como una empresa pública no puede tomar acciones temerarias, porque es como apostar en la bolsa, puede tener una rentabilidad como puede tener una pérdida”, precisó Luisa Eyzaguirre, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal).

En el mes de abril de 2016, Sedapal inició la cuestionada operación ‘Non Delivery Forward’ con el Banco de Crédito del Perú, con un monto fijo de 30 millones de dólares, con fecha de liquidación posterior a diciembre de 2016 y con un tipo de cambio futuro pactado a 3,5294. Aunque para la fecha pactada el precio del dólar solo llegó a 3,3542 por lo que la empresa perdió 5 millones 256 soles. Otro caso parecido ocurrió un tiempo después abril y perdió 472 mil soles.

Estos contratos sumados a otros similares con otros bancos como el BBVA y Scotiabank en yenes le generaron a Sedapal una pérdida total de 53 millones de soles. “En esta operación ganaron las entidades bancarias. Sedapal tenía muchos proyectos, y esta pérdida ha significado no instalar por lo menos 53 mil conexiones de agua”, precisó Luisa Eyzaguirre a Cuarto Poder.

Finalmente, la presidenta de Sutesal dijo que “lo que se estableció a través de los contratos fue fijar un monto fijo, por encima del tipo de cambio de dólar. Sin embargo, a fines del año 2016 la cifra no llegó a lo que ellos esperaban, si hubiera llegado al monto no habría pérdida, pero lamentablemente no fue así”.

El economista Pedro Francke, calificó al ‘Non Delivery Forward’ como un sistema que no era muy recomendable, pues Sedapal compra y vende en soles y la operación terminaría perjudicando a la empresa, como finalmente ocurrió. “Si tu pactas bajo este sistema, asumes un riesgo muy grande, pues no sabes cómo va a estar el tipo de cambio a futuro”.

Por su parte, el vicecontralor de la República, Martín Díaz, dijo al citado medio que a ellos “les preocupa la forma como se utiliza el dinero de todos los peruanos, y los resultados también, porque a nadie le gusta perder. Lo que tenemos que puntualizar es si la forma como se hizo estas transacciones era la más adecuada para el país, porque se estaba corriendo un riesgo que no es controlable por nadie”.

Sedapal precisó que el uso de este mecanismo tuvo la autorización del directorio y que no hubo objeciones, pues había buenas proyecciones en el mercado internacional. Aunque esto cambio por la incertidumbre internacional que generó la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, según los expertos.

La Contraloría General de la República investigará a todos los funcionarios y asesores externos que aprobaron y recomendaron usar el ‘Non Delivery Forward’, debido a que encontraron que el consultor principal fue parte de Sedapal y no tenía ni un año fuera de la empresa para volver a ser contratado.

“Nuestras normas dicen que este consultor tendría que haber pasado un año para poder hacer esta contratación, y a él se le contrató teniendo 9 meses fuera de la institución. Si hubo o no una falta lo determinaremos en la evaluación y no podemos adelantar nada hasta que hagamos la auditoría de quienes están involucrados”, dijo Martín Díaz.

Todo se da luego cuando la empresa pública tiene una mala reputación en la población, luego del terrible aniego que se produjo en San Juan de Lurigancho, el cual afectó a 2 mil personas, 283 lotes, 227 viviendas y 56 comercios, generando la renuncia del entonces gerente general de Sedapal, Michael Vega Baltodano.