Sujeto en aparente estado de ebriedad provoca accidente que deja 10 heridos [VIDEO]

En Barrios Altos, Cercado de Lima, un hombre en aparente estado de ebriedad provocó un accidente que dejó a una familia de 10 integrantes herida. Una de las personas que iba al interior de la combi era una paciente con cáncer quien se dirigía al hospital para poder recibir su tratamiento de quimioterapia, mientras que el resto de parientes iba para donar sangre.

El conductor de la camioneta tenía latas de cerveza al interior de su vehículo. Él ni siquiera podía pronunciar palabra alguna cuando los pasajeros de la combi le reclamaron por manejar presuntamente bajo los efectos del alcohol. El joven, responsable de este accidente de tránsito, fue identificado como Jamel Rojas Chumbimune.

De acuerdo a la Policía, esta no sería la primera vez en que el conductor maneja en estado etílico. El 24 de octubre del 2018, el joven fue intervenido en Boca Negra, Callao, por conducir ebrio y su licencia fue suspendida por tres años. No obstante, tal como se puede observar, él continuó manejando e incluso provocó el accidente el último domingo a las 6 a.m. La paciente que tiene cáncer fue bastante afectada con el impacto. Ella sufrió lesiones en su pie y columna.

Cuando se intentó hablar con la familia de Rojas Chumbimune, una mujer, quien en realidad era su tía, dijo que era su madre e incluso dio otro nombre. ‘‘No ha sido tan grave como dicen (haciendo referencia a los afectados), los accidentes pasan’’, indicó la pariente. El joven llegó a ser identificado como el hijo de la exalcaldesa del distrito de Santa Anita Leonor Chumbimune. A él se le realizó un examen de dosaje etílico, cuyos resultados aún no han sido brindados a las víctimas, quienes exigen que el conductor responsable no quede libre tras haber puesto en peligro la vida de varias personas.