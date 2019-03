Chaclacayo: más de 20 jóvenes denuncian a sujeto por acoso sexual [VIDEO]

En Chaclacayo, Más de 20 jóvenes denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual a través de redes sociales, llamadas telefónicas y seguimientos por parte de Andreé Igor Alberto Asencios Gutiérrez. En algunos casos, el hostigamiento empezó cuando eran menores de edad y se ha extendido hasta por cuatro años.

El sujeto contactaba a sus vecinas de la urbanización Los Girasoles de Huampaní mediante sus múltiples cuentas en Facebook, Instagram y Twitter. Asencios enviaba las fotos de las jóvenes luego de masturbarse con ellas, además de dibujos, mensajes sexuales y misóginos. Incluso las amenazaba si no respondían a sus atrocidades.

En el caso de Fernanda León, una de las víctimas, ella tenía 16 años cuando su vecino empezó a ser acosada. “Estaba caminando con mi perro, él se me acercó y me dijo: ¡Qué bonito tu perro! ¿Tu crees que lo pueda dibujar? Eran las 9:00 p.m. y yo le dije que no, que ya tenía que ir a mi casa. Yo seguía caminando y él todo el camino me empezó a hablar que conocía a mi ex. Cuando llego a mi casa, recibo un mensaje y me envía un dibujo de un sujeto tocándose el miembro”, contó la agraviada a Panorama.

“Si no me respondes te voy a moler la cara a puñetazos”, es una de las tantas amenazas que recibió Fernanda por parte de este sujeto, quien creaba nuevas cuentas en redes sociales cuando sus víctimas lo bloqueaban. De la misma forma, Asencios contactó a otras vecinas o chicas que frecuentaban la urbanización.

Belhú Delgado, también víctima de Asencios, contó que la familia del sujeto refiera que él tiene alteraciones mentales; sin embargo, ella no lo cree. "Esta persona tiene una vida normal. Los conocidos con los que juega básquet dicen que se ve como una persona más del montón”, contó al citado programa.

Las víctimas, al darse cuenta que no eran casos aislados, se armaron de valor y denunciaron el hecho a la Policía Nacional del Perú. Ahora, el sujeto es investigado por el delito de acoso sexual.

Al ser citado por las autoridades, Asencios envió un mensaje a una de las agraviadas y dijo que "solo jode por Facebook". "Amiga esto es virtual, es como un juego de video", así intentó justificar su accionar.