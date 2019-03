Juez libera a sujeto denunciado por desfigurar rostro de pareja [VIDEO]

Un juez del 2° Juzgado Especializado Penal del distrito de Villa El Salvador liberó a un sujeto que fue denunciado por haber desfigurado el rostro de su pareja con una botella de vidrio.

La víctima de este nuevo caso de violencia contra la mujer tenía un vínculo sentimental con Estanislao Achulli Huallpa desde hace tres meses, pero ella ya no deseaba continuar la relación.

La última semana, ambos se reunieron en una restaurante en donde tomaron un par de cervezas y luego se trasladaron a otro lugar para continuar conversando. Ellos eran los únicos en el lugar, algo que ha señalado la propia dueña del bar.

De repente, el sujeto le cobró el dinero que le había prestado a la mujer. Ella le dijo que le pagaría en marzo, tal como habían acordado tiempo atrás. Lo que recuerda la víctima es que Achulli Huallpa continuó pidiendo el dinero y luego sintió un golpe en la cabeza, vio el pico de una botella y sintió su rostro caliente. Algo que se debía a la sangre que comenzó a brotar a causa de los cortes.

El agresor salió corriendo del lugar. Él ahora aduce no recordar nada porque habría estado ebrio y también dice que él no fue. No obstante, la dueña del último lugar en donde estuvo la pareja señala que eran los únicos clientes en su negocio, motivo por el cual no pudo haber sido otra persona.

La Policía logró capturar a Estanislao Achulli Huallpa tras lo cual la Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva; no obstante, el juez René Wilfredo Prado Huamán lo liberó. Él indicó que la medida solicitada era desproporcionada, por lo que el agresor ahora se encuentra en las calles nuevamente.