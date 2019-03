Arequipa, zona liberada para taxis

La ciudad de Arequipa tiene más taxis de los necesarios. Se calcula que circulan cercan de 30 mil, es decir, uno por cada 33 habitantes, cuando la proporción debería ser de un taxi por cada 180 ciudadanos.

Por lo menos tres factores incentivan a que estas unidades proliferen; entre ellos, la falta de oportunidades de trabajo, el pésimo servicio de transporte urbano y la poca fiscalización de las gestiones ediles de turno.

Un anuncio reciente del alcalde Omar Candia ya avisa que la cifra no disminuirá. La gestión no erradicará a los cerca de 5 mil taxis informales, sino que reabrirá el padrón de Setare (permisos) para formalizarlos. Ello ha despertado críticas.

El especialista en temas de transporte, Elvis Jump, considera que otorgar más permisos animará a más personas a adquirir unidades para realizar taxi. Ello solo empeoraría el panorama actual, donde por lo menos el 50% de vías principales de la ciudad y del Cercado son ocupadas por estos autos.

Es un trabajo accesible

Jump acepta que el elevado número de taxistas responde a la falta de oportunidades de trabajo. Se trata de un ingreso rápido, que no exige mucha preparación. Sirve como trabajo eventual o permanente.

Por ejemplo, Pedro Coila, de 58 años, maneja hace dos meses un auto tico. Su unidad debió salir de circulación, pues fue fabricada en 1996, pero nadie lo fiscaliza (el límite de antigüedad para las unidades de taxi es de 20 años). Coila indica que empezó a manejar por la falta de trabajo. Antes se desempeñaba como vigilante. Aún se adapta a las calles de Arequipa, no conoce todas las rutas. En tanto, Guido Alegre, de 43 años, se dedica a este servicio hace diez años. No ve con malos ojos la formalización, pero pide operativos contra los informales. Su oficio le permite pagar la universidad de su hijo mayor y el colegio de otros dos menores. Dice que no es un trabajo fácil, porque le exige más de quince horas. Antes era mozo, luego agarró el volante y no volvió a buscar otra posibilidad laboral.

El presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis de Arequipa (Creat), Isidro Flores, sostiene que a pesar de la alta competencia, el taxi es una oportunidad de trabajo. En Arequipa, las 25 mil unidades formales integran 200 empresas. “Ya no es como antes, pero aún gotea”, dice.

No cubren demanda

El empresario de transporte urbano, David Villanueva, acepta que los buses aún no satisfacen la demanda de todos los pasajeros. Frente a ello, los usuarios deciden viajar en taxi, aunque implique un mayor costo. “Ellos ocupan los espacios que nosotros no, como el Centro Histórico. Los taxis tienen ese espacio que la misma municipalidad les ha generado”, sostiene.

Villanueva forma parte de los empresarios que ganaron rutas del Sistema Integrado de Transportes (SIT), un proyecto que debe reordenar el transporte. Asegura que el SIT no podrá funcionar de forma exitosa compitiendo con taxis.

Flexibilización

Las voces críticas contra esta nueva habilitación del Setare sostienen que se trata de una medida populista y antitécnica. La versión de la comuna indica que no pueden controlar la proliferación, que de eso se encargará el mercado. A la autoridad, dicen, solo le queda formalizarlos para vigilarlos.

El asesor de alcaldía, José Lombardi, acepta que no pueden hacer nada. “Eso no lo puedes impedir. ¿Cómo puedo impedir que compres tu carro y quieras hacer taxi? Lo que tengo que hacer como autoridad es que cumplan la norma”. Sobre una competencia que tendría el SIT, dijo que si el sistema de buses es eficaz, la gente ya no tendrá por qué subir a taxis.

El subgerente de Transportes, Ángel Coila, indicó que para este año planean formalizar a dos mil unidades, pero no mencionó bajo qué parámetros.